Что делать в случае теракта на ЗАЭС: в МВД подготовили инструкцию (инфографика)

В случае контакта с радиацией правоохранители советуют находиться в укрытии, "помыться" полноценно или частично и сменить одежду. Уровень опасности может повысить даже кондиционер для волос.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС. Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 22 июня опубликовала подробную инструкцию для украинцев о том, как вести себя в случае радиационной аварии.

Первое, что советуют в министерстве — это находиться в укрытии, а именно:

держаться подальше от стен и крыши;

оставаться в комнате без окон и дверей на улицу;

закрыть все щели и отверстия (например, скотчем или мокрой тканью);

выключить все системы вентиляции, в частности обогреватели и кондиционеры;

не покидать укрытие до других указаний органов власти.

В МВД призывают следить за официальными источниками информации (пресс-службами ГСЧС, полиции и местных властей), а также включить телевидение или радио.

В случае теракта необходимо осторожно снять с себя верхний слой одежды, герметично запаковать его и держать как можно дальше от людей или животных.

По возможности лучше принять душ, однако и здесь стоит придерживаться определенных правил:

использовать мыло и помыть голову шампунем;

воздержаться от применения кондиционера для волос, чтобы не закрепить радиоактивный материал;

не тереть и не царапать кожу, чтобы он не попал в раны.

"Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые участки кожи", — советуют в министерстве.

Пресс-служба отметила, что в случае, если нет даже доступа к воде, нужно протереть кожу тканью. В МВД подчеркнули, что особое внимание необходимо уделить рукам, лицу, векам, ресницам и ушам.

После указанных выше действий согласно инструкции надо одеть чистую одежду и помочь близким.

"По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе", — добавили в министерстве.

Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД

Напомним, 22 июня президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что россияне рассматривают сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации. По его словам, данные об этом уже предоставлены партнерам из Европы, Америки, Китая, Бразилии, Индии, арабского мира и стран Африки.

Также 22 июня председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заверил, что местные власти региона готовы "к любому развитию событий" и разработали планы действий на случай ядерной угрозы.

Инстукциями о том, как действовать в случае радиационной аварии, поделились и в Министерстве здравоохранения.