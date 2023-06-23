Россияне атаковали Украину ракетами и дронами: в Хмельницкой области слышали взрывы

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО.

В ночь на 23 июня во время воздушной тревоги в Украине в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" — сказано в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что взрывы являются результатом работы ПВО.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО. О результатах боевой работы сообщим позже", — отметили военные.

Отметим, что воздушная тревога во всех областях Украины была объявлена примерно 02:33. До этого Воздушные силы сообщали о пусках крылатых ракет Х-101 или Х-555 российской авиацией, которые двигались в сторону южных/восточных регионов Украины. После того как ракеты залетели на территорию Украины, они маневрировали и их фиксировали в различных областях.

Кроме того, Воздушное командование сообщало о вражеских дронах-камикадзе Shahed в Запорожской области.

Также отметим, что мониторинговые каналы сообщали об обстреле Запорожья ракетами С-300. Местные жители также опубликовали видео, на котором можно услышать один из взрывов.

Напомним, что 22 июня в ВСУ заявили, что силы ПВО уничтожили три дрона Shahed. В акватории Азовского моря бомбардировщики выпустили три крылатых ракеты Х-22, а с истребителя МиГ-31К – три ракеты Х-47. Возможно, "Кинжалы" запустили по дамбе в Кривом Роге, пишут СМИ.

Также 20 июня обозреватель Томас Ньюдик заявил, что российскому вертолету-"аллигатору" Ка-52 отбили хвост. Он пояснил, что несмотря на повреждения хвостовой части, вертолет продолжил полет из-за конструктивной особенности машины.