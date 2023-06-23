"Используют против нас": Нетаньяху рассказал, почему Израиль не передает Украине оружие

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, западные ПТРК, которые были переданы Украины, уже якобы находятся у границ Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему Иерусалим не передает Киеву оружия для борьбы с военным вторжением РФ. По его словам, у Израиля особая ситуация. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, у Израиля есть "военная граница" с Россией. Так, израильские пилоты летают рядом с российскими в небе над Сирией.

"Я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", — сказал политик.

Он считает, что положение Израиля отличается от положения Польши, Германии и других стран Европы.

Более того, по словам Нетаньяху, у границ Израиля якобы уже заметили западные противотанковые ракетные комплексы, которые ранее были переданы Украины.

"У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, используют против нас. Потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ", — сказал политик.

По его словам, в Иерусалиме сочувствуют Украине и оплакивают трагедию, которая происходит из-за начатой Россией войны.

"Мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда в будущем мы можем оказаться в состоянии помочь положить конец этому конфликту", — сказал Нетаньяху.

Напомним, что 21 июня росСМИ распространили фейк о паспорте Израиля Елены Зеленской. Слова на иврите написаны обратно. Фактически страну Израиль назвали "Иларши", а имя первой леди Украины написано неправильно и тоже задом наперед ("Ксаналез").

Еще сообщалось, что военный эксперт заявил, что Израиль может продать танки "Меркава" Польше и Украине. По его словам, у Киева есть бронетехника, но готовится к продолжению войны и в следующем году. По его словам, танки "Меркава" могут быть усовершенствованы.