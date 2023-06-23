ВСУ продвинулись на трех участках фронта, идут тяжелые бои, — ISW (карта)

Украинские защитники добились частичного успеха и закрепились на новых позициях. ВС РФ, в свою очередь, пытаются создать буферную зону в районе Кременной и выйти на северный берег Северского Донца.

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции как минимум в трех секторах фронта и, сообщается, что 22 июня добились определенных успехов. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 22 июня.

Авторы публикации приводят данные Генштаба ВСУ о том, что наступление идет в районе Луганска и Кременной, на западе Запорожской области и на административной границе Запорожской и Донецкой областей.

Замминистра Анна Маляр сообщила, что в районе Кременной Украина добилась частичного успеха и закрепилась на новых позициях. По другим сообщениям представителей украинского командования, ВСУ продвинулись до одного километра на западе Запорожской области и границе Запорожской/Донецкой областей.

Все это назвали тактическими способами, направленными на улучшение позиций ВСУ вдоль линии фронта.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск", — говорится в сводке Генштаба ВСУ от 22 июня, где также отмечается, что ВС РФ пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Накануне, 22 июня, авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам скопления личного состава противника и 4 — по вражеским ЗРК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления;

4 района сосредоточения личного состава и военной техники;

2 склада боеприпасов;

1 склад горюче-смазочных материалов;

23 артиллерийских подразделения на огневых позициях;

2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

Битва за Донецк. Контрнаступление Украины

"Освободили свыше 100 кв. км"

Кремлевское руководство сообщило, что украинские войска проводят перегруппировку и готовятся для дальнейшего наступления в неназванном районе после якобы "значительных потерь". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал явно завышенный объем украинской техники, в том числе и поставленных Западом.

Тогда как данные владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина больше напоминают сообщения Генштаба ВСУ: он сказал, что ВСУ, вероятно, освободили свыше 100 кв. км с начала контрнаступления, что резко контрастирует с линией, которой придерживаются в Минобороны РФ, где территориальные успехи ВСУ отрицают.

Карта Луганского фронта

Купянск — Сватово

ВСУ, как и ВС РФ, продолжали атаки в районе Купянск — Сватово 22 июня. Генштаб ВСУ сообщил о неуспешном наступлении сил РФ, а в РФ сообщили, что отбили два диверсионных рейда и разведывательные группы в районе Синьковки и Новоселовской. Так называемые военкоры РФ сообщили, что российские войска продолжают атаки в Купянском направлении и проводят зачистку лесной зоны в районе Голубовки и Синьковки.

По сообщениям Генштаба, ВСУ продолжали наступательные операции в районе Белогоровки — Дибровой. Добились определенных успехов, объединили линии. Как отмечается, в районе Дибровой, что в 6 км от Кременной, возле лесной зоны Серебрянского и Григорьевки продолжаются ожесточенные бои.

ISW ссылается на некоторые российские источники, которые сообщают, что силы РФ не могут возобновить полномасштабные операции к югу от Кременной из-за недостатка резервов на Луганском фронте. Связанный с Кремлем блогер утверждает, что ВС РФ не могут добиться успеха из-за недостаточной консолидации группировок: приходится оборонять позиции до прибытия резерва.

По словам блогера, ВС РФ ставят целью — создать буферную зону в районе Кременной, выйти на северный берег Северского Донца, захватить Белогоровку на противоположном берегу — подобные попытки уже предпринимались весной и летом 2022 года. Но неудачно.

Бахмут

Российские войска продолжают атаки в районе Бахмута. Геолоцированные кадры, опубликованные 21 июня, показали, что украинские силы добились определенных преимуществ в районе Озеряновки, что в 14 км от Бахмута. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, интенсивность атак со стороны ВС РФ снизилась из-за проводящейся ротации.

Напомним, что россияне устроили атаку с помощью ракет и дронов, а в Хмельницкой области звучали взрывы.

Также сообщалось о взрывах над российским Курском 23 июня, где, по некоторым данным, сбили беспилотник.