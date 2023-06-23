Не раньше осени: когда Украина получит высокоточные ракеты GLSDB, — СМИ

Ракета GLSDB состоит из бомбы GBU-39/B и ракетного двигателя М26. Их можно будет запускать с HIMARS и GMLRS.

Недавний удар по Чонгарским мостам в оккупированном Крыму вызвал предположение, что удар впервые нанесли ракетой GLSDB. Однако в Пентагоне заявили, что вооружение дебютирует не раньше осени. Об этом сообщает The War Zone.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США во время слушаний в Конгрессе 22 июня заявил, что ракеты GLSDB будут в Украине не раньше осени. Вопрос о поставках подняла заместитель министра обороны по делам РФ, Украины и Евразии Минобороны США Лаура Бондарь.

GLSDB — это разработка компаний Boeng и Saab. Боеприпас состоит из комбинации авиабомбы GBU-39/B и ракетного двигателя от артиллерийской ракеты M26, которая подходит для западных РСЗО по типу HIMARS. Благодаря такому сочетанию дальность полета боеприпаса увеличивается до 150 км. Наводится на цель боеприпас с помощью инерциальной навигации и GPS.

ГЛСДБ

Кроме этого в Конгрессе сообщили, что кассетные боеприпасы могут помочь Украине в борьбе с российскими окопами. Однако Украина их не получит, потому что в США есть ограничения на экспорт такого типа боеприпаса. Кроме этого в более чем 100 странах мира Конвенция о кассетных боеприпасах запрещает их использование. Однако Украина и США не являются странами-подписантами.

Напомним, 1 февраля в СМИ писали, что США анонсируют поставки Украине на 2 млрд долларов. Их дальность будет около 150 км.

12 мая в ВВС показали, карту с зонами, куда могут достать различные ракеты ВСУ.