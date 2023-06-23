Артиллерийский удар проломил башню российскому танку Т-62 (фото)

У всех танков башня является самым уязвимым местом, а у Т-62 ее бронирование составляет от 30 до 58 мм. Вероятно, был удар мины или Excalibur.

В социальных сетях опубликовали кадры российского танка Т-62, в который попал артиллерийский боеприпас. Об этом сообщается в твиттере.

На опубликованных фотографиях башня Т-62 пробита насквозь неизвестным боеприпасом. По мнению автора, такие повреждения могли нанести или 120-мм мина, или высокоточный артбоеприпас M982 Excalibur. Скорее всего, снаряд попал в уязвимое место машины. Поэтому она получила такие повреждения, что бронирование пробито насквозь и ее прогнуло внутрь. Если внутри был экипаж, то, вероятно, он не выжил или как минимум получил контузию.

Башня Т-62 после прямого попадания снаряда

Известно, что в любом танке верхняя проекция башни является наименее бронированной. У Т-62 оно составляет 30-58 мм. Именно поэтому некоторые ПТРК попадают именно в верхнюю проекцию башни. Т-62 — это советский танк 1960-х годов. РФ начала их активно использовать из-за дефицита более современных танков, которые ВСУ уничтожают с начала полномасштабного вторжения.

Высокоточный артиллерийский боеприпас Excalibur — это разработка американских компаний Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Точность боеприпаса составляет 5 метров вероятного кругового отклонения, что означает, что снаряд попадет в танк с вероятностью 93,7%.

Напомним, 27 мая удар Excalibur уничтожил российскую пушку Д-20 на левом берегу Днепра в Херсонской области.

7 июня волонтер Роман Синицын показал трофейный Т-62, который переделали в БМПТ.