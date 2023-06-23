Ежедневно бьет врага: бойцы ВСУ показали трофейную САУ "Акация" под Бахмутом (видео)

Украинские военные говорят, что им приходится менять позиции из-за активного применения оккупантами дронов-камикадзе "Ланцет". Однако и бойцы метко ведут огонь по базам врага.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" захватили российскую самоходную артустановку 2С3 "Акация". Сейчас она уничтожает оккупантов под Бахмутом. Об этом сообщает АрміяInform.

152-мм САУ "Акация" сейчас стоит под Бахмутом надежно замаскирована сеткой и ветками. Украинские артиллеристы говорят, что работают из машины, когда имеют сигнал от побратимов. Они получают координаты, наводятся и атакуют.

"Акация" замаскирована и защищена на позиции

"Какая цель — не знаем, а о результатах нам потом говорят, после стрельбы — попали или нет. Бывает, говорят конкретнее, какую именно цель отработали", — рассказывает командир "девятой" машины Александр.

Как рассказывают военные, типичными целями для них являются укрепления и здания с живой силой оккупантов. В таких случаях машины заряжают кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами. Огонь по окрестностям Бахмута ведется на расстояние 9 км, где враг имеет передвижной пункт управления и КСП (командно-наблюдательный пункт). Военные при этом меняют позицию каждый день по несколько раз.

Выстрел из "Акации"

"Вот, например, работаем кумулятивными боеприпасами на дальность только 8-10 километров — чаще начинаем перемещаться, потому что противник считает, что работает по ним танк. Поэтому они начинают обстреливать все, что есть в зоне поражения 8 км, причем обстреливают довольно плотным огнем", — объясняет "Гранит".

Кроме этого командир САУ Александр говорит, что металлическая сетка оказывается действительно эффективной против российских дронов-камикадзе "Ланцет". Но у РФ уже есть разные версии таких дронов, в том числе с кумулятивной боевой частью. Оккупанты очень активно используют "Ланцеты". По словам бойцов, 5-6 в день, причем запускают сразу несколько дронов. Первый пробивает сетку, а второй уже атакует цель.

Напомним, 23 июня в "Укроборонпроме" показали, как восстановили затопленный танк Т-90, который бросили оккупанты.

12 июня экипаж трофейного Т-80БВ рассказал о прямом танковом бое с ВС РФ.