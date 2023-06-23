"Список стран известен": в ГУР рассказали, где РФ берет компоненты для производства "Кинжалов"

По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, Кремль получает необходимые компоненты для ракетного вооружения от государств, которые не присоединились к санкциям.

Наибольшее количество иностранных компонентов, от которых Российская Федерация имеет критическую зависимость, находится в двух военных системах: "Искандер" и "Кинжал". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Где-то порядка 50 содержащихся в этих ракетах компонентов электронной базы иностранного производства", — сказал он.

По словам спикера, прекращение поставок иностранных компонентов для систем "Искандер" и "Кинжал" приведет к ограничению производства этих ракет.

"Мы сейчас очень активно работаем над этим, работаем с нашими партнерами, чтобы не позволить России наладить, а тем более увеличить производство высокоточного оружия", — сказал Скибицкий.

Он также упомянул, что Россия уже исчерпала запасы компонентов для систем "Искандер" и "Кинжал", которые были на их территории до начала полномасштабного вторжения.

"Мы располагаем информацией о том, как заходили на территорию Российской Федерации эти все компоненты", — сказал он.

Скибицкий рассказал, что Москва получает компоненты для ракет за счет стран, не присоединившихся к санкциям.

"Многие компоненты заходят через страны, которые не присоединились ни к санкциям Европейского Союза, ни к санкциям Соединенных Штатов Америки. Я не буду сейчас называть, но список этих стран известен", — сказал он.

Напомним, 23 июня в ВСУ сообщили детали ночного обстрела ВС РФ. В командовании заявили, что все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.

Кроме того, 22 мая стало известно, что россияне увеличили мощности для производства ракет в первом полугодии 2023 года.