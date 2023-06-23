Украина не обстреливала 8 лет Донбасс, — Пригожин назвал причины войны (видео)

По словам главаря ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ и лично Сергей Шойгу вводят в заблуждение президента Путина. Более того, Пригожин утверждает, что Зеленский был готов на любые договоренности в начале своей каденции.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о том, почему РФ начала полномасштабную войну против Украины. Во всем он обвиняет Минобороны и их "реформы". Видео опубликовано на странице наемников в телеграме.

По словам Пригожина, украинская армия не "бомбила Донбасс 8 лет", был взаимный обмен ударами. Минобороны РФ и сам министр обороны Сергей Шойгу вводит в заблуждение президента Путина и все общество. Он также заявил, что Украина не готовила нападения на РФ вместе со всем НАТО. Украинская армия имела силы на линии ООС, но не готовила нападение.

"На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Минобороны пытается обмануть общественность и президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была бешеная агрессия. И что они собирались с блоком НАТО на нас напасть. Спецоперация 24 февраля была начата по другим причинам", — резюмировал Пригожин.

Кроме этого он утверждает, что когда пришел к власти Шойгу, то армия стала работать, как в худшие советские времена и на призывной службе выдавали по 3 патрона для учений. Военные начали получать медали за то, что они бомбили Сирию, где нет ПВО.

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале своей каденции якобы был готов к любым договоренностям с РФ.

"Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать — слезть с Олимпа, уйти и договориться с ним", — утверждает главарь "вагнеровцев".

Вместе с тем стоит отметить, что Пригожин повторяет нарративы о том, что в Украине живут "русские люди", а территорию нужно было захватить вплоть до Львова.

Напомним, 21 июня Пригожин заявил, что ВСУ якобы уже форсируют Днепр и находятся на левом берегу Днепра.

15 июня в британской разведке заявили, что Пригожин бросает вызов российским элитам в конфликте с Минобороны.