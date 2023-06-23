Потеря инженерных Leopard 2R: ВСУ имеют десятки спецмашин для наступления, — Forbes

Во время одной из атак ВСУ потеряли часть инженерных танков Leopard 2R, однако благодаря Германии в Украине есть еще десятки похожих машин.

В начале июня бойцы 47-й бригады ВСУ наткнулись на минное поле российских войск во время первых наступательных действий. Тогда было потеряно пару танков разминирования Leopard 2R. Однако это не помешает Украине в наступлении. Об этом сообщает Forbes.

8 июня бойцы потеряли на минном поле танки Leopard, БМП M2 Bradley и инженерные Leopard 2R. У некоторых обозревателей из-за этого возникли опасения, есть ли в Украине другие спецмашины. Потому что задача Leopard 2R заключается в том, чтобы разминировать минные поля, преодолевать траншеи и другие препятствия на поле боя.

Leopard 2R имеет такой же противоминный трал

Как раз такие инженерные танки и нужны ВСУ, чтобы прорвать российскую оборону в Запорожской и Донецкой областях. И как отмечают в издании, украинская армия имеет различные машины для таких задач. В этом Украине помогает Германия, которая поставляет инженерные машины. Больше всего в ВСУ есть Wisent 1 MC, который построен на баше шасси Leopard 1.

Wisent 1 оборудован специальным бульдозерным тралом, который вместе с двигателем на 1000 лошадиных сил и 30-тонным краном является серьезной машиной для прорыва. Самым большим преимуществом Wisent 1 называют ширину трала, который может вытеснять мины. Поэтому потеря Leopard 2R, которые поставляла Финляндия, не является фатальной, потому что на нем такой же противоминный трал, что и у Wisent. Преимущество 2R заключается лишь в дополнительных 500 л.с. и лучшей защите, но они не имеют такого большого значения в условиях большой заминированной территории.

Напомним, 2 июня СМИ писали, как украинская армия будет преодолевать линии мин ВС РФ на оккупированных территориях.

22 июня СБУ задержала информатора российского ГУР, который должен был охотиться на западную бронетехнику.