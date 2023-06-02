Тысячи противотанковых и противопехотных мин: WP об одном из препятствий для наступления ВСУ

Украинская армия должна преодолеть огромные фортификационные укрепления РФ, а перед этим пройти несколько линий мин, которые сложно обнаруживать.

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Для успеха украинского наступления нужно пройти огромные линии укреплений, построенных оккупантами. Они состоят не только из окопов, но и из рядов мин. Об этом сообщает The Washington Post.

РФ установила вдоль линии фронта тысячи мин, чтобы пройти их, нужна тяжелая техника и саперы. Саперы говорят, что они постоянно тренируются для того, чтобы незаметно разминировать территорию. Это делается ночью и вручную, чтобы оккупанты не могли услышать взрывы от мин. Военные не говорят, как они это делают, однако в конце дают сигнал побратимам, что можно двигаться.

Разминирование может быть первым шагом на пути к наступлению. Однако Кремль построил на юге огромные фортификационные сооружения, паутины из окопов, зубов дракона и другие препятствия, видные из космоса. Цель ВС РФ – замедлить любое украинское наступление, чтобы успеть перегруппироваться и подтянуть резервы в месте удара.

УР-77 "Метеорит" Фото: Washington Post Leopard 2R Фото: Washington Post

Украинские чиновники и военные отказались предоставить информацию о плане прорыва российских укреплений. Однако отмечается, что инженеры и саперы уже работают, кое-где с современными решениями. К примеру, в ВСУ есть специальные инженерные машины на базе Leopard 2.

По словам бойцов, РФ устанавливает мины по следующей схеме:

линия противотанковых мин;

линия противопехотных мин вместе с минами-ловушками;

линия противотанковых мин.

Обнаружить противотанковые мины можно с помощью БПЛА, но с противопехотными минами сложнее. Поэтому есть два варианта действий – открыть артиллерийский огонь или использовать инженерные танки. Первый вариант может помочь в теории, но запасы боеприпасов не ограничены. Поэтому в Украине есть инженерные машины УР-77 "Метеорит", запускающие линейные заряды со взрывчаткой перед минным полем, а также немецкие танки разминирования Leopard 2R. Также Штаты передавали Украине машины для разминирования MICLIC, но у США есть и другие машины. Например, IDF Caterpillar D9, по словам эксперта Стивена Даннера, просто ржавеют на складах в Кувейте.

Окопы вокруг Токмака Фото: Washington Post

Сейчас задача РФ состоит в том, чтобы угадать, где Украина пойдет в атаку. Спутниковые изображения показывают, что Москва видит угрозу в Запорожской области. Вокруг Токмака и Мелитополя построены ряды окопов и укреплений.

Напомним, 30 мая СМИ посчитали, сколько денег тратит РФ на вторжение в Украину. По приблизительным подсчетам, боевые действия обходятся в 67 млрд. в год.

14 февраля Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине, среди которых были танки разминирования Leopard 2R.