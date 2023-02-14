Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине: будут ли Leopard 2

На вооружение финской армии находится 200 танков Leopard 2A6 и 2A4, однако ситуация усложняется соседством с РФ.

Related video

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто анонсировал 13 пакет военной помощи для Украины. Об этом стало известно из пресс-конференции главы МИД.

Традиционно Финляндия не называет, что войдет в новый пакет военной помощи по соображениям безопасности. Однако известно, что это уже 13 пакет, ранее Украине передавали, в частности, БТРы XA-180.

Как заявил Хаависто, в Финляндии ведут активную дискуссию о том, передавать ли Украине танки. Финальное решение еще не принято.

"Правительство Финляндии не приняло остаточного решения о поставках Leopard 2. Этот вопрос активно обсуждается финской властью. Мы рано или поздно будем частью этой инициативы, так как мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами", — заявил Хаависто.

Ранее премьер-министр Санна Марин говорила, что решение о танках еще не принято, так как Финляндия имеет границу с Россией. На данный момент общая стоимость переданной помощи составляет 590 млн евро. Украина получала БТРы, 120-мм минометы, а также другое вооружение.

Добавим, по данным справочника Military Balance 2022, на вооружении финской армии находится 100 танков Leopard 2A6, еще 100 находится на хранении в более старой модификации Leopard 2A4.

Напомним, украинские танкисты начали осваивать танки Leopard 2 в Польше. На освоение нужно около 10 недель.

9 февраля в Германии заявили, что Украина может стать покупателем новейшего танка Panther.