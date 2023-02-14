Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні: чи будуть Leopard 2

На озброєнні фінської армії перебуває 200 танків Leopard 2A6 та 2A4, проте ситуація ускладнюється сусідством із РФ.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто анонсував 13-й пакет військової допомоги для України. Про це стало відомо із пресконференції голови МЗС.

Традиційно Фінляндія не називає, що увійде до нового пакету військової допомоги з міркувань безпеки. Однак відомо, що це вже 13-й пакет, раніше Україні передавали, зокрема, БТРи XA-180.

Як заявив Гаавісто, у Фінляндії ведуть активну дискусію про те, чи передавати Україні танки. Фінального рішення ще не прийнято.

"Уряд Фінляндії не ухвалив остаточного рішення про постачання Leopard 2. Це питання активно обговорюється фінською владою. Ми рано чи пізно будемо частиною цієї ініціативи, оскільки ми постійно підтримуємо діалог з Німеччиною, Польщею та іншими країнами", — заявив Гаавісто.

Раніше прем'єр-міністр Санна Марін говорила, що рішення про танки ще не ухвалено, оскільки Фінляндія має кордон із Росією. На даний момент загальна вартість переданої допомоги складає 590 млн. євро. Україна отримувала БТРи, 120 мм міномети, а також інше озброєння.

Додамо, за даними довідника Military Balance 2022, на озброєнні фінської армії знаходиться 100 танків Leopard 2A6, ще 100 знаходиться на зберіганні в більш старій модифікації Leopard 2A4.

Нагадаємо, українські танкісти почали освоювати танки Leopard 2 у Польщі. На освоєння потрібно близько десяти тижнів.

9 лютого в Німеччині заявили, що Україна може стати покупцем найновішого танка Panther.