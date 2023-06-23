"Полная чепуха": Бен Ходжес отреагировал на сообщения о провале контрнаступления Украины

Генерал армии США считает, что только высшее командование может видеть полную картину, происходящего на фронте

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сказал Newsweek, что опасения по поводу медленного прогресса Украины и сообщений о больших потерях на начальном этапе операции должны смягчаться военными реалиями, а не формироваться российской дезинформацией.

"Я не хочу слишком подробно рассказывать о том, что происходит прямо сейчас", — сказал Ходжес о наступлении Киева.

Наступление в нескольких точках вдоль 800-мильного фронта является широкомасштабной операцией по разведке и поиску слабых мест армии РФ, считает Ходжес.

"Мы должны исходить из того, что всегда будет двух-, трех- или даже пятидневная задержка информации о большей части того, что происходит", — сказал Бен Ходжес.

По словам Ходжеса, украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный "с самого начала очень дисциплинированно относился к защите информации".

"Когда я читаю отчеты, в которых говорится, что это провал, они должны остановиться — это полная чепуха", — заявил генерал-лейтенант.

Также бывший командующий армией США в Европе призвал западных лидеров и общественность к терпению, пока продолжается долгожданное контрнаступление Украины с очень высокими ставками.

22 июня сообщалось о том, что Зеленский дал оценку летнему контрнаступлению ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен, что контрнаступательные действия украинской армии будут иметь успех.

Также, Фокус писал о том, что ВСУ создают условия для главного удара контрнаступления. По словам аналитиков ISW, об успехе украинского контрнаступления не следует судить по изменениям в контроле над местностью. Так, ВСУ могут планировать истощить российские войска перед главным ударом.