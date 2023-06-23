Rheinmetall поставит Украине еще 20 единиц БМП Marder по поручению правительства ФРГ

Всего на вооружении СИЛ обороны состоят 40 единиц бронемашин Marder. 20 из них были предоставлены Бундесвером, остальные — концерном Rheinmetall.

В рамках помощи Германии в области вооружения немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит отправку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder. Машины будут доставлены летом 2023 года, сообщила 23 июня пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder из собственных запасов.

"Компания Rheinmetall вновь получила контракт от правительства Германии на поставку боевых машин пехоты Marder в Украину. Заказ был размещен в мае 2023 года и оценивается в несколько десятков миллион евро. Marder должны быть поставлены летом 2023 года", — говорится в сообщении.

Кроме того компания планирует отправить еще 60 новых БМП. В пресс-релизе отмечается, что их производство налажено в Касселе (Гессен) и Унтерлюсе (Нижняя Саксония), а первые десять машин будут готовы в течение месяца.

"Это будет означать, что Украина получит в общей сложности 60 Marder: 40 от Rheinmetall и 20 из составов Бундесвера", — отметили в Rheinmetall.

По данным немецкого издания RND, на сегодняшний день Украина получила 40 единиц данных бронемашин. 20 из них были предоставлены Бундесвером, 20 — концерном Rheinmetall.

Помимо этого, отмечают журналисты, к концу июля будет поставлена первая партия из 10 000 боеприпасов калибра 35 мм для зенитной системы Gepard, которые срочно нужны Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Global Military Products на поставки Украине зенитных систем Gepard. Сумма контракта превышает 118 млн долларов, а планируемая дата его выполнения — 30 мая 2024 года.

16 июня генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что хочет заключить с властями Германии многомиллиардную сделку и поставить Украине первые 35-мм снаряды для самоходных установок Gepard. По его словам федеральное правительство заказало всего 300 тысяч таких боеприпасов.