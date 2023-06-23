Россия использует боевых дельфинов для охраны кораблей в Севастополе, – британская разведка

Для охраны базы российского Черноморского флота в Севастополе Россия решила задействовать дрессированных дельфинов. Также россияне обустроили как минимум четыре слоя сетей и плавучих заграждений, закрывающих вход в гавань.

Россия тренирует на аннексированном полуострове Крым дельфинов, которых можно использовать в борьбе с Украиной, сообщает британская разведка. Таким образом Россия усиливает охрану главной базы Черноморского флота в Севастополе.

Кадры показывают, что количество плавающих дельфинов в порту базы Черноморского флота в Севастополе почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.

"В последние недели эта защита, весьма вероятно, также была усилена увеличением числа обученных морских млекопитающих. Спутниковые снимки показывают, что плавучих загонов для млекопитающих в гавани стало почти вдвое больше, и, скорее всего, там обитают дельфины-афалины", – говорится в сообщении.

Согласно отчету, с прошлого года ВМФ России вложил значительные средства в обеспечение безопасности базы на полуострове, аннексированном Россией в 2014 году, и обеспечил вход в порт города "не менее чем четырьмя слоями сетей и плавучих заграждений".

Известно, что дрессированных морских животных Россия использует и в Арктике. Правда там задействованы не дельфины, а киты-белухи и тюлени, перед которыми ставят различные задачи.

Фокус писал о том, что 21 июня в Севастополе прозвучали два взрыва. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в городе ничего не происходит и все спокойно. В то же время жителей города напугали два взрыва и сирена, которая прозвучала незадолго до них.

Заметим, что 21 июня в 14:00 в Севастополе раздался звук сирены, который напугал как местных горожан, так и оккупантов. В местных телеграм-каналах севастопольцы выразили предположение, что слышали учебную тревогу.