В Геническе и Скадовске прозвучали взрывы: оккупанты заявили об атаке Storm Shadow (видео)

По данным главы Одесской ОВА, после "прилета" во временно оккупированном Геническе частично пропал свет и вспыхнуло здание бывшего винзавода.

В пятницу, 23 июня, во временно оккупированных городах Геническ и Скадовск прозвучали взрывы. Об этом написал глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Коллаборант заявил, что удар по оккупированным населенным пунктам Херсонской области мог быть нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow, переданными Украине Великобританией.

Сальдо не упомянул о масштабах разрушений, однако отметил, что на место "прилета" выехали спасатели и медики.

Информацию о взрывах в оккупированных россиянами Геническе и Скадовске подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Во временно оккупированном Геническе после мощного "прилета" частично исчез свет", — сообщил Братчук.

По информации спикера, в городе также вспыхнуло здание бывшего винзавода.

Напомним, что по данным партизанов "Атеш", после мощных взрывов в Геническе 9 июня Владимир Сальдо покинул оккупированный город. При этом обстоятельства и мотивы коллаборанта не уточняются.

Мы также писали о том, что 18 июня примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов. "Прилет" был по крупному складу ВС РФ, детонация длилась несколько часов.

Еще мы писали, что 21 июня в России похоронили полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова, погибшего на Арабатской стрелке в Херсонской области. Российский офицер находился в здании санатория, куда попала ракета.