Украине нужно больше авиации, чтобы бросить вызов России в небе, – Кулеба

Глава МИД Украины отметил, что самой большой проблемой является постоянство поставок союзниками артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве.

Украине нужно больше самолетов и вертолетов, чтобы бросить вызов господству России в небе во время контрнаступления ВСУ. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Telegraph.

По его словам, "сбросить Россию с неба" является вторым вызовом для Украины после поставок артиллерийских боеприпасов количестве, достаточном для контрнаступления Сил обороны.

"Наибольшей проблемой в контрнаступлении является постоянство поставок артиллерийских боеприпасов, при чем в достаточном количестве. И вторая самая большая проблема контрнаступления — господство России в воздухе", – сказал он.

По мнению главы МИД, Украина нуждается в самолетах, вертолетах и переносных зенитных комплексах, в частности Stinger.

Он также отметил, что все классы вооружения, поставки которых Киев ожидал от союзников, уже "разблокированы". Речь идет о средствах ПВО, современных танках, высокоточных ракетах большой дальности и истребителях.

"Наибольшая гора, которую мы должны преодолеть – это обеспечить постоянство поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина дипломатии", – сказал Кулеба.

Кроме того, он пояснил, что Украина пытается убедить Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, запускаемые из систем HIMARS, поскольку предоставленных Британией ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве.

Напомним, украинские летчики, которые выполняют боевые задачи на самолетах Су-25, в интервью CNN, опубликованном 21 июня, рассказали о сложностях противостояния с российской боевой авиацией.

В этот же день СМИ сообщили, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. По информации журналистов, в Минобороны страны не подтвердили, но и не опровергли информацию об обучении, однако поддержали инициативу союзников из стран НАТО.