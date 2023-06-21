F-16 нужны как никогда: украинские летчики рассказали о сложностях в борьбе против авиации РФ

Даже наличие западных ракет, таких как HARM, не может в корне изменить ситуацию, поскольку их использование ограничено по дальности и точности, отметили украинские летчики. Те же ракеты на F-16 могли бы применяться со 100% эффективностью.

Related video

Украинские летчики, которые выполняют боевые задачи на самолетах Су-25, в интервью CNN рассказали о сложностях в противостоянии с российской боевой авиацией. По словам одного из военнослужащих, если бы Украина имела в распоряжении истребители F-16, то контрнаступление Сил обороны было бы эффективнее и безопаснее для украинских бойцов на земле.

Один из летчиков по имени Алексей рассказал, что из-за устаревших Су-25 им приходится нести потери в противостоянии с российскими истребителями Су-35, которые имеют передовые радары и ракеты большой дальности. По его словам, с момента полномасштабного вторжения РФ он потерял много боевых товарищей, и сам не понаслышке знает о тяжелых битвах в воздухе.

"Мы теряем много самолетов из-за этих перехватчиков. Я потерял своего командира эскадрильи и своего ведомого в бою, они оба герои Украины. Когда видишь взрыв своего коллеги у себя на глазах, в реальном времени — это шок", — рассказал Алексей.

Другой украинский военнослужащий с позывным "Спас" отметил особенность действий авиации противника. Он пояснил, что российские самолеты действует волнообразно, как это было во Вьетнаме и Афганистане. И в то же время нашим бойцам катастрофически не хватает поддержки с воздуха.

"Постоянно, в течение всего дня, они работают то на вертолетах, то на самолетах", — рассказал он.

Между тем Украина в общей сложности Украина получила 45 самолетов Су-25 и Миг-29 от НАТО и союзников в Европе, однако по словам летчика с позывным "Джус" трудности с которыми сталкиваются украинские ВВС никуда не делись. Он подчеркнул, что западные страны могли бы помочь, предоставив Украине желанные F-16, которые нужны как никогда.

Украинский летчик с позывным "Джус"

"Наше контрнаступление могло бы быть намного эффективнее и намного безопаснее для наших ребят на земле. Я считаю, что это могло бы изменить ход контрнаступления и всей войны, потому что F-16 способны выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления", — подчеркнул "Джус".

Также летчики обратили внимание на ракеты, предоставленные Западом, например, те же HARM. По словам наших военных, с украинскими самолетами применение таких ракет ограничено по дальности и точности, поэтому эффективность HARM снижается до 25%.

"К сожалению, в случае с ракетами HARM она немного ограничена. Мы не можем использовать 100% их потенциала из-за ограничений по дальности, из-за ограничений по точности. Те же ракеты на F-16 были бы гораздо эффективнее", — отметили украинские пилоты.

Но пока Россия сохраняет технологическое превосходство в воздухе, украинским летчикам будет очень сложно вытеснить оккупантов из своего неба.

"В данный момент мы ничего не можем сделать. Мы вообще не можем бороться с ними нашими ракетами, нашими радарами. F-16 определенно поможет в этом", — подытожил "Джус".

Напомним, представитель Госдепартамента США Стэн Браун заявил, что процесс потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину, будь то из Соединенных Штатов или от союзников, займет несколько месяцев. По его словам, механизм предоставления самолетов будет состоять из двух этапов.