F-16 потрібні як ніколи: українські льотчики розповіли про труднощі у боротьбі проти авіації РФ

Навіть наявність західних ракет, таких як HARM, не може докорінно змінити ситуацію, оскільки їх використання обмежене за дальністю та точністю, зазначили українські льотчики. Ті ж ракети на F-16 могли б застосовуватися зі 100% ефективністю.

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Українські льотчики, які виконують бойові завдання на літаках Су-25, в інтерв'ю CNN розповіли про складнощі протистояння з російською бойовою авіацією. За словами одного з військовослужбовців, якби Україна мала у розпорядженні винищувачі F-16, то контрнаступ Сил оборони був би ефективнішим та безпечнішим для українських бійців на землі.

Один із льотчиків, на ім'я Олексій розповів, що через застарілі Су-25 їм доводиться зазнавати втрат у протистоянні з російськими винищувачами Су-35, які мають передові радари та ракети великої дальності. За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення РФ він втратив багато бойових товаришів, і сам не з чуток знає про важкі битви в повітрі.

"Ми втрачаємо багато літаків через ці перехоплювачі. Я втратив свого командира ескадрильї і свого веденого в бою, вони обидва герої України. Коли бачиш вибух свого колеги в себе на очах, у реальному часі — це шок", — розповів Олексій.

Інший український військовослужбовець із позивним "Спас" відзначив особливість дій авіації супротивника. Він пояснив, що російські літаки діє хвилеподібно, як це було у В'єтнамі та Афганістані. І водночас нашим бійцям катастрофічно не вистачає підтримки з повітря.

"Постійно протягом усього дня вони працюють то на вертольотах, то на літаках", — розповів він.

Тим часом Україна загалом Україна отримала 45 літаків Су-25 та Міг-29 від НАТО та союзників у Європі, проте, за словами льотчика з позивним "Джус", труднощі з якими стикаються українські ВПС нікуди не поділися. Він наголосив, що західні країни могли б допомогти, надавши Україні бажані F-16, які потрібні як ніколи.

Український льотчик із позивним "Джус"

"Наш контрнаступ міг би бути набагато ефективнішим і набагато безпечнішим для наших хлопців на землі. Я вважаю, що це могло б змінити хід контрнаступу і всієї війни, тому що F-16 здатні виконувати багато важливої роботи для наших сил, для нашого опору", — наголосив "Джус".

Також льотчики звернули увагу на ракети, надані Заходом, наприклад ті самі HARM. За словами наших військових, з українськими літаками застосування таких ракет обмежене за дальністю та точністю, тому ефективність HARM знижується до 25%.

"На жаль, у випадку з ракетами HARM вона трохи обмежена. Ми не можемо використовувати 100% їхнього потенціалу через обмеження по дальності, через обмеження за точністю. Ті ж ракети на F-16 були б набагато ефективнішими", — зазначили. українські пілоти.

Але поки що Росія зберігає технологічну перевагу в повітрі, українським льотчикам буде дуже складно витіснити окупантів зі свого неба.

"На цей час ми нічого не можемо зробити. Ми взагалі не можемо боротися з ними нашими ракетами, нашими радарами. F-16 безперечно допоможе в цьому", — підсумував "Джус".

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Стен Браун заявив, що процес потенційних постачань винищувачів F-16 в Україну, чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників, займе кілька місяців. За його словами, механізм надання літаків складатиметься із двох етапів.