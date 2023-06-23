"Возможна гражданская война": в администрации президента РФ настоящая паника, — росСМИ

Сообщается, что в Кремле еще неделю назад появилась информация о том, что Пригожин "что-то готовит". Сотрудников ФСБ в Москве срочно вызвали на рабочие места.

В администрации президента РФ Владимира Путина настоящая паника в связи с военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет ресурс "Важные истории" со ссылкой на своей источник, который близок к Кремлю.

Сообщается, что в Кремле еще неделю назад появилась информация о том, что Пригожин "что-то готовит". Источник считает, что ролик с результатами удара ВС РФ по позициям "вагнеровцев", распространенный ранее, является инсценировкой.

Однако журналист Bellingcat Арик Толер иного мнения. Он заявил, что местность на кадрах совпадает с той, которую показывал российский военкор Александр Симонов, когда посещал позиции ЧВК "Вагнер".

Как пишет ресурс "Досье" со ссылкой на свой источник, сотрудников ФСБ в Москве срочно вызвали на рабочие места.

План "Крепость" в Москве

Также сообщается, что в российской столице введен план "Крепость".

"Приветствую, живу в Москве на метро Каширская возле военкомата и отдела полиции. Повышенная активность, полицейская техника снует туда-сюда", — цитирует Telegram-канал одного из местных жителей.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по его наемникам. Пригожин считает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнер". Он также обвинил ВС РФ в ракетном ударе по лагерю своих наемников.

Кроме того, глава "вагнеровцев" обратился к российским военным и их руководству с предупреждением не оказывать сопротивление. Он призвал рядовых россиян участвовать в фактически военном перевороте.

Затем стало известно, что ФСБ Россия возбудила уголовное дело против Пригожина за призывы к военному мятежу. В Кремле заявили, что Владимир Путин осведомлен о ситуации.