Военный мятеж Пригожина: эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве

По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Наемники ЧВК "Вагнер" и их командир Евгений Пригожин не смогут захватить власть в Москве. Об этом еще 29 апреля говорил британский политолог и военный эксперт Марк Галеотти в своем подкасте о российских частных военных копаниях.

По его словам, начать штурм Кремля – не так просто, поскольку Москву окружает большое количество войск и подразделений, которые подчиняются различным ведомствам.

Эксперт заявил, что российскую столицу могут защитить Таманская и Кантемировская дивизия Минобороны, дивизия имени Дзержинского Росгвардии, многочисленные силы ФСО, ФСБ и МВД. Галеотти сказал, что защита разных ведомств – осмысленный ход, который должен исключить возможность военного переворота.

Тогда аналитик заявил, что ЧВК "Вагнер" имел в своем составе около 30 тысяч человек. Напомним, что сегодня Евгений Пригожин сказал, что в его распоряжении 25 тысяч человек. Это примерно сопоставимо с теми силами, которые защищают Москву.

Более того, как сообщил Галеотти, ЧВК "Вагнер" — это не самодостаточная структура, которая полностью зависит от Министерства обороны России. Особенно в вопросах снабжения и транспорта.

"Если бы Пригожин или кто-то еще хотел начать переворот, что бы они сделали? Написали прошение в Минобороны с просьбой отвезти их в Москву, не указывая причин? Пойдут в Ростов-на-Дону и купят 20 тысяч билетов на поезд до Москвы? Это не так просто", — сказал эксперт.

Напомним, что вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска, подконтрольные Министерству обороны России, обстреляли ракетами позиции его наемников в тылу. Затем он сказал, что совет командиров наемников принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

После угроз Евгения Пригожина в адрес военного руководства РФ социальные сети взорвались новой партией мэмов о нарастающем внутреннем силовом противостоянии внутри России. Несмотря на воздушную тревогу на территории всей страны, украинцы успели высмеять объявленный лидерам Кремля мятеж.