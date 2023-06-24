Военный мятеж Пригожина: вооруженные люди окружили админздания в Ростове, — росСМИ (фото, видео)

Российские СМИ пишут, что некие "вооруженные люди" окружили главные административные здания в Ростове. Также сам Евгений Пригожин заявил, что его наемники сбили 2 российских вертолета.

Так называемые "неизвестные люди в военной форме", окружили главные административные здания силовиков в Ростове-на-Дону. Об этом утром 24 июня сообщил Telegram-канал "161.RU".

Сообщается, что "вооруженные люди" окружили

штаб Южного военного округа ВС РФ;

отдел полиции на Буденновском;

Офис МВД;

Управление ФСБ;

администрацию Ростова-на-Дону.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Baza, в Ростове-на-Дону больше часа не работают уличные веб-камеры. При выборе видеотрансляции говорится, что доступ к ней временно ограничен.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

В сети также начали распространять кадры с наемниками "вооруженными людьми" в городе.

Пригожин заявили, что ЧВК "Вагнер" сбивают вертолеты ВС РФ

В ночь на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники сбили два вертолета ВС РФ, которые открыли по ним огонь. Соответствующие аудиосообщения он опубликовал в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

Так, первое сообщение было опубликовано в 03:43.

"Только что боевой вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит рассветами ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.

Второе сообщение он опубликовал уже в 05:13 утра.

"На Московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделении ЧВК "Вагнер" все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе", — заявил Пригожин.

По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

Напомним, что в США отреагировали на военный переворот Евгения Пригожина в РФ. В Белом доме считают заявления главы ЧВК "Вагнер" серьезными, однако пока неизвестно, чего конкретно ожидают в администрации Байдена.

Напомним, что эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве. По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Кроме того, генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться. По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.