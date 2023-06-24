"Мы следим": в США отреагировали на военный переворот Евгения Пригожина в РФ, — СМИ

По словам журналистов, в США считают заявления главы ЧВК "Вагнер" серьезными, однако пока неизвестно, чего конкретно ожидают в Белом доме.

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В Белом дома внимательно следят за ситуацией в России после заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о военном мятеже. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж, пишет CNN.

Так, как говорится в материале, президент США Джо Байден был проинформирован о развитии ситуации с наемниками.

"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", — говорится в заявлении Ходжа.

Также сообщается, что официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал рос сийское военное руководство "злом", как нечто большее, чем его обычную риторику.

Так, как говорится в материале, в отличие от некоторых предыдущих заявлений Пригожина о некомпетентности российского Министерства обороны, эти комментарии, похоже, не последовали за украинским военным прорывом или тактическим успехом.

По словам журналистов, пока неясно, есть ли у США какие-либо ожидания относительно того, как и что намерен Пригожин.

Два неназванных чиновника администрации Байдена заявили, что представители национальной безопасности в Белом доме проявляют осторожность. Они не хотят вмешиваться, пока у них не будет более четкого представления о том, что происходит.

Напомним, что эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве. По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Кроме того, генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться. По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.

Также ночью Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" заходит в Ростов-на-Дону. По его словам, глава Генштаба РФ приказал поднять авиацию, чтобы та атаковала колонны наемников.