"Ми стежимо": у США відреагували на військовий переворот Євгена Пригожина в РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, у США вважають заяви глави ПВК "Вагнер" серйозними, проте наразі невідомо, чого конкретно очікують у Білому домі.

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У Білому домі уважно стежать за ситуацією в Росії після заяви глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про військовий заколот. Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Адам Годж, пише CNN.

Так, як ідеться в матеріалі, президент США Джо Байден був проінформований про розвиток ситуації з найманцями.

"Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися із союзниками і партнерами з приводу цих подій", — йдеться в заяві Ходжа.

Також повідомляється, що офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав російське військове керівництво "злом", як щось більше, ніж його звичайну риторику.

Так, як ідеться в матеріалі, на відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про некомпетентність російського Міністерства оборони, ці коментарі, схоже, не послідували за українським військовим проривом або тактичним успіхом.

За словами журналістів, поки незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як і що має намір Пригожин.

Два неназвані чиновники адміністрації Байдена заявили, що представники національної безпеки в Білому домі проявляють обережність. Вони не хочуть втручатися, поки в них не буде чіткішого уявлення про те, що відбувається.

Нагадаємо, що експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві. За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Крім того, генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися. За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.

Також уночі Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" заходить у Ростов-на-Дону. За його словами, глава Генштабу РФ наказав підняти авіацію, щоб та атакувала колони найманців.