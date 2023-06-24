Сдали без боя. Бойцы ЧВК "Вагнер" вошли в Воронеж, — Гиркин

Поступает информация, что наемники взяли под контроль ключевые объекты в Воронеже и переманивают на свою сторону российских военных

Наемники ЧВК "Вагнер" беспрепятственно вошли в Воронеж на фоне конфликта с Минобороны России. Об этом на своем Telegram-канале сообщил экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин.

"Музыканты вошли в Воронеж без сопротивления", — написал террорист. Наемников ЧВК "Вагнер" называют "музыкантами" или "оркестром" из-за ассоциации названия с немецким композитором Рихардом Вагнером.

Telegram-канал AP Wagner, связанный с ЧВК "Вагнер", заявил, будто "вагнеровцы" взяли под контроль ключевые военные объекты в Воронеже. Отмечается, что военнослужащие российской регулярной армии якобы переходят "на сторону народа".

23 июня ЧВК "Вагнер" фактически объявила войну Минобороны России. Основатель организации Евгений Пригожин заявил, что российская регулярная армия обстреляла позиции его наемников в тылу, поэтому он решил наказать военное руководство страны.

Утром 24 июня появилась информация, что колонна военной техники ЧВК "Вагнер" движется из Воронежа на Москву. В Воронежской и Московской областх объявили режим контртерористической операции.

Накануне вооруженные люди окружили админздания в Ростове, включая управления МВД и ФСБ. Губернатор региона Василий Голубев призвал местных жителей не выходить на улицу.