Сбили 41 ракету и два "шахеда": спикер ВВС рассказал об эффективной работе украинской ПВО

Противник ночью организовал мощную атаку, отметил полковник Юрий Игнат. Всего россияне выпустили по Украине более 50 ракет — из них Х-22, Х-555 и "Калибры".

Ночью 24 июня Вооруженные силы РФ нанесли по территории Украины ракетный удар. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, в атаке были задействованы 10 стратегических бомбардировщика Ту-95, которые выпустили 40 ракет.

Кроме того, оккупанты подняли в небо Ту-22М3, которые выпустили по Украине 9 крылатых ракет Х-22.

"Имела место атака 10 стратегических бомбардировщика Ту-95 с района Каспия, как обычно они это делают. В это раз выпустили 40 ракет — мощная ночная атака. Также задействовали бомбардировщики Ту-22М3 с трех направлений", — рассказал Игнат.

Кроме того, противник запустил две ракеты морского базирования "Калибр" и в дополнение ко всему запустил два беспилотника Shahed с южного направления.

"Результаты работы (украинской ПВО) были довольно-таки успешными. В ближайшее время мы опубликуем результаты боевой работы", — уточнил полковник.

Вместе с тем спикер ВВС отметил, что существуют проблемы при уничтожении ракет Х-22. По его словам, такой тип ракет пока еще не сбивали в Украине, поскольку хоть это и крылатая ракета, но она летит по баллистической траектории. Поэтому чтобы ее сбить нужны такие комплексы, как Patirot и возможно SAMP/T, которые поступят на вооружении ВСУ.

Данные Генштаба ВСУ

Согласно официальной информации, Генштаба ВСУ силы украинской ПВО 24 июня уничтожили 40 крылатых ракет Х-101 и Х-555, 1 крылатую ракету "Калибр" и 2 беспилотника Shahed-136/131.

"К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Юг" и "Восток" ВС ВСУ. Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога, — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях ночной атаки ВС РФ 24 июня. По его словам, в настоящее время известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализировали, еще 9 человек получили помощь медиков на месте.