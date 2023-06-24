"Предлагали дать заднюю": в Кремле пытались договориться с Евгением Пригожиным, – СМИ

По словам информированного источника, в администрации российского диктатора предложили главарю наемников "Вагнер" использовать версию со взломом аккаунта и подделкой голоса, которую начали разгонять некоторые Telegram-каналы.

В самом начале демарша основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Кремле пытались с ним договориться. В частности, ему предлагали объяснить опубликованные сообщения взломом аккаунта и подделкой голоса.

Об этом сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на анонимный источник, близкий к администрации главы РФ Владимира Путина.

"Кремль пытался договориться с владельцем незаконного формирования "Вагнер" Евгением Пригожиным, рассказал "Важным историям" источник, близкий к администрации президента", – пишет издание.

Собеседник рассказал журналистам, что Пригожину звонили из АП и предложили объяснить опубликованные аудиосообщения взломом аккаунта и подделкой голоса. Также он уточнил, что звонил не Путин.

Пригожин, по словам источника, отказался принимать условия, предложенные ему в АП, после чего Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и "разобраться по-жесткому".

Издание отмечает, что версию Кремля с подделкой голоса при помощи нейросети даже начали распространять некоторые Telegram-каналы – в частности, канал "Говорит Топаz". Его репостнул близкий к Минобороны РФ канал "Рыбарь", который имеет свыше миллиона подписчиков.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Глава Кремля назвал действия российского бизнесмена Евгения Пригожина предательством родины в военное время, а действия ЧВК "Вагнер" классифицировал как вооруженным мятеж.

Главарь наемников отреагировал на заявление Путина, заявив, что бойцы ЧВК "Вагнер" не придут с повинной по требованию российских спецслужб или чиновников, включая президента.