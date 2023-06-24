Вселенская катастрофа, — Медведев отреагировал на военный демарш Пригожина

Экс-президент РФ обеспокоился мятежом наемников ЧВК "Вагнер" и призвал россиян поддержать действующего президента Путина и сплотиться вокруг него.

Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев наконец прокомментировал военный мятеж, который сейчас происходит в России. Он заявил, что "они не допустят" всемирной катастрофы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, может произойти большая трагедия и задача властей РФ и россиян ее не допустить.

"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, который хочет разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего ВС страны. Раскол и предательство — путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!", — написал Медведев.

Напомним, что колонна "вагнеровцев" захватила Воронеж и зашла в Ростов. Пригожин угрожает дойти до Москвы. Путин приказал силовикам ликвидировать Пригожина.

Ранее Дмитрий Медведев разозлился на слова польского президента Анджея Дуды, который назвал Россию диким зверем. Экс-президент в свойственной ему агрессивной манере заявил, что Дуду за эти слова должны были бы четвертовать и пригрозил, что Россия с ним расправится другим путем.

Медведев заявил о планах РФ создать санитарную зону в Украине. По словам экс-президента России, из-за постоянных поставок оружия в Украину Россия нуждается в демилитаризованной зоне, которая гарантировала бы ее безопасность.