"По границам Львова": Медведев заявил о планах РФ создать санитарную зону в Украине

По словам экс-президента страны-агрессора, из-за постоянных поставок оружия в Украину Россия нуждается в демилитаризованной зоне, которая гарантировала бы безопасность РФ.

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В России заговорили о создании санитарной зоны в Украине. В этой концепции предполагается, что такая полоса должна пролегать по границам Львова. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия, такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", — написал Медведев.

По его словам, "тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

О возможности рассмотрения вопроса создания демилитаризованной зоны на территории Украины Путин заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами.

"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", — сказал диктатор.

Напомним, что 12 июня заместитель главы Совбеза РФ Медведев опубликовал поздравление с Днем России, выложив обработанную в фотошопе фотографию Майдана Независимости и пожеланием переименовать его в "площадь" России. На опубликованном ним кадре видно Майдан Независимости в центре украинской столицы, однако на флагштоке висит не украинский флаг, а российский триколор. Дополняет изображение надпись "С днем России".

Кроме того, в марте экс-президент Дмитрий Медведев повторил пропагандистский тезис о том, что РФ воюет против миллионной армии НАТО и анонсировал планы Кремля о создании санитарной полосы вдоль линии фронта, которая не позволит применять любые виды вооружения.