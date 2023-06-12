"Не остановимся, пока не вернем": у Путина назвали захват Киева одной из целей войны (фото)

Бывший российский президент Дмитрий Медведев "установил" на Майдане в Киеве российский триколор и заявил о планах взять столицу под свой контроль.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент Дмитрий Медведев в День России вновь начал угрожать Украине. В частности, речь идет о планах Кремля захватить Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 июня.

Кремлевский политик продолжает спустя практически 16 месяцев полномасштабной войны верить в то, что российская армия сможет взять под свой контроль Киев.

На опубликованном ним кадре видно Майдан Независимости в центре украинской столицы, однако на флагштоке висит российский триколор. Дополняет изображение надпись "С днем России".

"Майдан незалежності. Скоро – площадь России", — говорится в сообщении.

Снимок был сделан при помощи фотошопа.

Позже помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов в комментарии российским СМИ объяснил, что его начальник имел в виду, когда публиковал эту фотографию.

Все дело в том, что бывший глава государства считает Киев городом, который якобы принадлежит России и у Москвы в планах "вернуть" его себе.

"Дмитрий Медведев считает, что Киев — наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!" — говорится в сообщении.

Представители президента РФ Владимира Путина никак не прокомментировали этот инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в Минобороны РФ оконфузились на День России. На опубликованном праздничном ролике ведомство пыталось подчеркнуть патриотические настроения своих граждан, но не все пошло по плану.

Также глава КНДР Ким Чен Ын в праздничном письме Владимиру Путину заявил о планах тесно сотрудничать с РФ. По его словам, борьба россиян за свою независимость и безопасность якобы "вступила в новую решающую фазу".