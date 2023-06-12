"Не зупинимося, поки не повернемо": у Путіна назвали захоплення Києва однією з цілей війни (фото)

Колишній російський президент Дмитро Медведєв "встановив" на Майдані у Києві російський триколор та заявив про плани взяти столицю під свій контроль.

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Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Дмитро Медведєв у День Росії знову почав погрожувати Україні. Зокрема йдеться про плани Кремля захопити Київ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 12 червня.

Кремлівський політик продовжує практично через 16 місяців повномасштабної війни вірити в те, що російська армія зможе взяти під свій контроль Київ.

На опублікованому ним кадрі видно Майдан Незалежності у центрі української столиці, проте на флагштоку висить російський триколор. Доповнює зображення напис "З днем Росії".

"Майдан незалежності. Скоро – площа Росії", — йдеться у повідомленні.

Знімок було зроблено за допомогою фотошопу.

Пізніше помічник Дмитра Медведєва Олег Осипов у коментарі російським ЗМІ пояснив, що його начальник мав на увазі, коли публікував цю фотографію.

Вся річ у тому, що колишній глава держави вважає Київ містом, яке нібито належить Росії та у Москви у планах "повернути" його собі.

"Дмитро Медведєв вважає, що Київ — наша пряма цiль. Це російське місто, і воно повернеться додому. Ми не зупинимося, поки не повернемо його. Зі святом!" — йдеться у повідомленні.

Представники президента РФ Володимира Путіна не прокоментували цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що в Міноборони РФ сконфузилися на День Росії. На опублікованому святковому ролику відомство намагалося наголосити на патріотичних настроях своїх громадян, але не все пішло за планом.

Також глава КНДР Кім Чен Ин у святковому листі Володимиру Путіну заявив про плани тісно співпрацювати з РФ. За його словами, боротьба росіян за свою незалежність та безпеку нібито "вступила в нову вирішальну фазу".