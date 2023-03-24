"Дойти до Киева и Львова" и установить санитарную полосу в 100 км: Кремль уточнил цели войны

По словам экс-президента РФ, российские войска воюют с 3,6 млн войск НАТО и с населением 800 млн человек, поставляющих военную технику и оружия Киеву и ведущих "гибридный конфликт" с Москвой.

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Победителя в возможной войне Вашингтона и Москвы не будет, и не имеет значения, сколько ракет собьют над территорией РФ или США, так как часть из них нанесет "гарантированное поражение" — и последствия будут "чудовищными". Об этом заявил первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью росСМИ, пост опубликован в Telegram 24 марта.

В таких условиях будет сложно определить, какая армия первая, а какая вторая.

РФ воюет не с Украиной, а "3,6 млн представителей армии НАТО, которые участвуют в "гибридном конфликте" и с население 800 млн человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги Киеву", также заявил Медведев.

Бывший российский президент, занимающий также должность зампредседателя Совета безопасности РФ, отметил, что одна из практических целей России на территории Украины — создать санитарную полосу протяженностью 70-100 км вдоль линии фронта, которая бы не позволила применять любые виды вооружений среднего и малого радиуса действия.

По его словам, если этого будет недостаточно, понадобится принимать другие решения.

"Если до Киева надо дойти — значит идти до Киева, если до Львова — значит до Львова", — добавил он.

Напомним, что, бывший президент РФ Дмитрий Медведев 23 марта заявил, что за год в РФ выпустили 1,5 тыс. танков, а директорам заводов он планирует предъявлять сталинские требования и показать телеграммы советского диктатора.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле пригрозили ракетным ударом по Бундестагу и Офису канцлера Германии, если Путина арестуют.