"Дійти до Києва та Львова" і встановити санітарну смугу 100 км: Кремль уточнив цілі війни

За словами експрезидента РФ, російські війська воюють з 3,6 млн військ НАТО і з населенням 800 млн осіб, які постачають військову техніку та зброю Києву і ведуть "гібридний конфлікт" із Москвою.

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Переможця у можливій війні Вашингтона та Москви не буде, і не має значення, скільки ракет зіб'ють над територією РФ чи США, оскільки частина з них завдасть "гарантованої поразки" — і наслідки будуть "жахливими". Про це заявив перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв заявив в інтерв'ю росЗМІ, допис опублікований у Telegram 24 березня.

За таких умов буде складно визначити, яка армія перша, а яка друга.

РФ воює не з Україною, а "3,6 млн представників армії НАТО, які беруть участь у "гібридному конфлікті" та з населення 800 млн осіб, яке постачає техніку, засоби ураження та гроші Києву", також заявив Медведєв.

Колишній російський президент, який також займає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, зазначив, що одна з практичних цілей Росії на території України — створити санітарну смугу протяжністю 70-100 км уздовж лінії фронту, яка б не дозволила застосовувати будь-які види озброєнь середнього та малого радіусу дії.

За його словами, якщо цього буде недостатньо, доведеться ухвалювати інші рішення.

"Якщо до Києва треба дійти — значить йти до Києва, якщо до Львова — значить до Львова", — додав він.

Нагадаємо, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв 23 березня заявив, що за рік у РФ випустили 1,5 тис. танків, а директорам заводів він планує пред'являти сталінські вимоги та показати телеграми радянського диктатора.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі пригрозили ракетним ударом по Бундестагу та Офісу канцлера Німеччини, якщо Путіна заарештують.