"Слава Украине! Это смерть, пацаны": оккупанты убили 16-летнего подростка в Бердянске

Молодые украинские активисты, по словам пророссийских СМИ, начали стрелять из автоматов по отдыхающим на набережной Бердянска, из-за чего были "уничтожены".

По информации пророссийских СМИ, в результате вечерней перестрелки 24 июня во временно оккупированном Бердянске погибли два "проукраинских террориста", одному из которых было 16 лет. Об этом 24 июня сообщает Telegram-канал российского военкора Владимира Рогова.

"Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены. На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", – сообщает канал.

По информации Telegram-канала "БердянсЬк Сегодня" информация о смерти украинского активиста Тиграна Оганесяна подтверждается из-за распространенного накануне видео в социальных сетях.

"В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". В соцсетях оно подписано, как видео парня, который вместе с другом зарезали местного полицейского и застрелили оккупанта", – отмечено в сообщении.

Личность второго убитого российскими оккупантами украинца пока не установлена.

Напомним, в конце апреля стало известно, что РФ отказывается возвращать в Украину 14-летнюю девочку, которую незаконно депортировали. Против нее оккупантами было открыто судебное дело.

Также напомним, в конце мая российские захватчики убили несовершеннолетнего парня и 20-летнюю девушку в Сватовском районе. Луганской области, поскольку используют детей в качестве живого щита.