Пригожин может возглавить наступление на Киев из Беларуси, — генерал Британии

По словам экс-начальника Генштаба Королевства Ричарда Данната, попытка военного переворота в РФ показала слабость Путина, а отправка владельца ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет угрозу для Украины.

Руководитель ЧВК "Вагнер" может возглавить атаку на Киев с территории Беларуси. Об этом сообщает британский генерал лорд Ричард Даннат в эфире Sky News.

"Лидеры Украины должны остерегаться возможного нападения Евгения Пригожина на Киев из Беларуси", — сказал генерал.

Ричард Даннат отметил, что сам факт перемещения "повара Путина" в Беларусь вызывает серьезную озабоченность.

По его словам, если он "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", где началась война.

Лорд Даннат сказал, что "вполне возможно", что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться захватить Киев.

"Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго", — добавил он.

Тем не менее, по словам генерала, непосредственных "победителей" от "вчерашнего фиаско" не было.

"Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором беспорядке", — сказал лорд Даннатт.

Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.

Эксперты из США наоборот считают, что Путин может убить Пригожина. Главу ЧВК "Вагнер" может не спасти переезд в Беларусь.