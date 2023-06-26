Угроза нового теракта ВС РФ: что делать в случае ядерного взрыва (инфографика)

В случае ядерной катастрофы специалисты призывают ни в коем случае не смотреть в сторону вспышки. Сразу по окончанию взрывной волны стоит найти ближайшее укрытие.

Российская Федерация прибегает к шантажу ядерным оружием и "грязной бомбой" чтобы заставить Украину пойти на уступки, а ее союзников – ослабить поддержку Киева. В связи с этим, эксперты подготовили инструкции на случай ядерной катастрофы, сообщает dovidka.info.

Что делать, если ядерный взрыв застал на улице

ни в коем случае не смотреть в сторону вспышки, в противном случае можно получить ожог глаз;

лечь на землю, желательно найти ближайшее углубление или выступ, чтобы спрятаться от ударной волны и обломков;

закрыть все части тела: лечь ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложить открытые части рук под себя;

по возможности, прикрыть уши наушниками;

рот и нос нужно прикрыть маской или тканью;

после взрывной волны важно как можно быстрее добраться до убежища.

Перемещаться в укрытие нужно перпендикулярно к направлению ветра или против ветра. Если в минутной доступности нет специально оборудованного укрытия, лучше спрятаться в подвале, или в центре бетонного здания с небольшим количеством окон и дверей.

Зоны здания, где безопасно спрятаться в случае ядерной катастрофы

Перед тем, как зайти в убежище, нужно снять верхний слой одежды, пытаясь при этом не контактировать с ней голыми участками кожи. Оказавшись внутри, необходимо проверить герметичность помещения, закрыть все щели.

Если от властей не поступает инструкций по перемещению или эвакуации, то в укрытии рекомендуют оставаться в течение 24 часов;

Что делать, если ядерный взрыв застал в пути

остановить машину на безопасной части дороги;

закрыть все отверстия в транспорте;

закрыть голову руками, опустив локти на колени;

прикрыть уши, рот и нос;

после взрыва постараться быстро найти укрытие;

Что делать, если ядерный взрыв застал в помещении

Убедится, что воздух не попадает внутрь, выключить кондиционер и обогреватель, переместиться в комнату без окон;

Не выходить наружу в течение 24 часов, если власти не предоставят других инструкций;

Не употреблять в пищу и не контактировать с предметами, которые могут быть загрязнены радиацией;

Не выпускать домашних животных наружу;

Избегать водопроводной воды до оповещения о ее безвредности.

Напомним, что 22 июня, после предупреждения Владимира Зеленского о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС, в аптеках Киева массово стали скупать йодид калия, который может помочь пережить радиационную опасность.

Доктор Евгений Комаровский 23 июня прокомментировал ситуацию с применением йодида калия при угрозе ядерного заражения и призвал не потреблять средства защиты от радиации без предварительных указаний властей.

Мы также сообщали, что 22 июня американские сенаторы заявили, что если РФ применит ядерное оружие, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, то окажется в войне против НАТО. В Сенат также была внесена соответствующая резолюция.