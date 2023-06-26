Попал в засаду ДРГ: в Сумской области погиб герой Майдана Павел Калениченко (фото)

Военнослужащий получал тяжелое ранение еще на Майдане в 2014 году. С первых дней полномасштабного вторжения РФ Павел Калениченко отправился на фронт, где служил в рядах ССО и в разведывательном батальоне.

23 июня в Сумской области погиб военнослужащий ВСУ, герой Майдана Павел Калениченко. Об этом в воскресенье, 25 июня сообщили представители инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане в своем Facebook.

"На российско-украинской войне погиб герой Майдана Павел Калениченко. Всегда неутомимый, упорный, бесстрашный. К сожалению, все это было. Он чудом выжил на Майдане, где он вечером 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение. Лечился в Чехии. Награжден орденом за мужество III степени, — сообщает инициативная группа.

По информации сообщества, смерть нашла Калениченко в Сумской области, где он погиб 23 июня, после того как попал в засаду российской ДРГ.

Фото: Facebook

Российская ДРГ в Сумской области 25 июня

По информации из вечерней сводки Генштаба от 25 июня, несколькими днями ранее в районе населенного пункта Родионовка Сумской области российская ДРГ предприняла неудачную попытку прорыва государственной границы.

"Враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил", — указано в вечерней сводке.

Что известно о погибшем герое Майдана

Павел Калениченко является одним из основателей общественной организации "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане". Он оказывал всевозможную поддержку участникам АТО и их семьям.

В 2014 году Павел был участником Революции Достоинства, где 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение, после которого лечился в Чехии.

В 2016 году Калениченко был награжден указом президента орденом "За мужество" III степени.

С начала полномасштабного вторжения РФ Павел отправился в ряды ВСУ, где служил сначала в Силах специальных операций, а после — в разведывательном батальоне.

В 2022 году он получил ранение ноги и глаза, после того, как его автомобиль с боеприпасами наехал на противотанковую мину в Запорожской области.

Напомним, 6 июня стало известно о гибели летчика истребителя Владислава Савельева. У защитника остались маленький ребенок и жена.

Также напомним, во время боевых действий 17 апреля погиб бывший народный депутат Украины, 56-летний Олег Барна, который был активным участником Евромайдана в Чертковском районе и в Киеве.