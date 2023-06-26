РФ в сводках уничтожает ежемесячно по 20 самолетов: спикер ВСУ назвал реальные потери ВВС

В начале июня украинские воздушные силы потеряли один самолет, отметил Юрий Игнат. Понимая опасность авиации противник пытался неоднократно наносить удары по украинским аэродромам в Кропивницком, в Днепре и Староконстантинове.

Российское командование в своих сводках каждый месяц сообщает о 20 сбитых самолетах ВВС Украины. Однако реальные цифры кардинально отличаются от заявлений Минобороны РФ. О потерях украинской авиации рассказал в 26 июня эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Россия в своих сводках уничтожает в месяц по 20 наших самолетов, а то и больше. Хочу отметить, что в июне у нас действительно была потеря одного самолета. Это было в начале месяца. К сожалению такое происходит. Но — это один самолет", — сказал полковник.

По его словам, украинские летчики успешно выполняют задачи на более десяти оперативных аэродромах, поэтому противник, осознавая опасность, пытался неоднократно наносить удары по летным полигонам — в Кропивницком, в Днепре и Староконстантинове (Хмельницкая область).

"Враг прежде всего пытается уничтожить и вооружение, которое нам передают партнеры, и самолеты, которые ежедневно совершают десятки боевых вылетов", — сообщил Игнат.

Полковник добавил, что в Воздушных силах понимают намерения противника и поэтому, с учетом опыта ведения боевых действий, самолеты рассредоточены или спрятаны.

"Ни одна российская статистика их не уничтожит. И поверьте точно также будут работать самолеты F-16, в таком же самом режиме. Имеется в виду — выполнять боевые задачи и базироваться там, где находится наша авиация. Но они будут значительно эффективнее бить врага с воздуха", — подытожил Игнат.

Напомним, украинские летчики в интервью телеканалу CNN рассказали о сложностях в противостоянии с российской боевой авиацией. По словам одного из военнослужащих, если бы Украина имела в распоряжении истребители F-16, то контрнаступление ВСУ было бы эффективнее и безопаснее для украинских бойцов на земле.