Крупный покупатель: Египет укрепляет свою ПВО за счет российских комплексов Тор-М2К, — СМИ

За счет поставок из России Египет еще больше укрепляет позиции страны в регионе. Москва же, в свою очередь, пытается укреплять и без того тесные отношения с Египтом в оборонной сфере.

В течение нескольких лет Египет наладил тесное сотрудничество с Россией в оборонной сфере. В последнее время Каир стал крупным покупателем российского вооружения, за счет чего серьезно укрепил свою противовоздушную оборону с помощью таких систем, как С-300ВМ/СА-23, Тор-М1, С-125 Печора-2М и Бук-М2. Теперь же Египет обратил внимание на ЗРК Тор-М2К, сообщили 26 июня обозреватели Army Recognition.

В материале отмечается, что Египет традиционно имеет тесные отношения с РФ в области обороны где-то с 1984 года. А после свержения исламистского президента Мухаммеда Мурси в 2013 году они даже укрепились.

Так недавно Москва продала несколько зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К на базе шасси МЗКТ-6922, разработанном белорусской компанией МЗКТ. Соответствующие кадры были опубликованы в Twtter.

Кратко о Тор-М2К

Тор-М2К — экспортный вариант российского зенитно-ракетного комплекса Тор-М2. Он базируется на белорусском высокомобильном колесном шасси МЗКТ-6922 с колесной формулой 6х6, которое заменяет гусеничное шасси ГМ-5955, используемое в стандартном "Тор-М2".

Комплекс предназначен для перехвата и уничтожения широкого спектра современных воздушных угроз — самолетов, вертолетов, БПЛА, целому ряду ракет и управляемых боеприпасов. Он обеспечивает безопасность как стационарных так и мобильных объектов в случае, когда системы ПВО дальнего и среднего радиуса действия это сделать неспособны.

На вооружении комплекса состоят 8 зенитных ракет вертикального запуска 9M331, которые поражают цель на дальности 15 км и могут достигать высоты 10 км.

Для приведения в готовность к стрельбе требуется всего 3 минуты. Система способна отслеживать до 48 целей и может поражать 4 из них одновременно.

"Поставка систем Тор-М2К является значительным шагом в программе модернизации вооруженных сил Египта, что еще больше укрепляет позиции страны в регионе. Это также свидетельствует о постоянном стремлении России укреплять отношения с Египтом в области обороны", — подытожили обозреватели.

Напомним, в феврале Россия поставила в Индию зенитно-ракетной системы С-400. Таким образом Москва выполняет условия контракта по поставке пяти комплектов С-400 на 5,43 млрд долларов, который был подписан еще в 2018.