Россия передала Индии ЗРС С-400 и планирует наладить производство средств ПВО

Российские чиновники прибыли в Индию на выставку вооружений, чтобы попытаться нарастить сотрудничество в оборонной сфере. На территории страны хотят производить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1".

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"Рособоронэкспорт" отрапортовал о поставке в Индию зенитно-ракетной системы С-400. Контракт выполняется согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Несмотря на международные санкции против РФ Индия продолжает сотрудничество с Кремлем в военной сфере. Подписанный еще в 2018 году контракт на поставки пяти комплектов С-400 на 5,43 млрд долларов выполняется, как указывают в пресс-службе, согласно графику.

Более того, Россия хочет нарастить сотрудничество, пишут на Defense Express. Сейчас в Индии происходит выставка Aero India 2023, на ней директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев объявил о проведении консультаций по налаживанию производства в Индии зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2КМ" и ЗРПК "Панцирь-С1".

[ + – ] ЗРПК "Панцирь-С1" Фото: Википедия

Кроме средств ПВО Кремль предлагает производство беспилотников и броневика "Бумеранг". Меморандум о такой возможности был подписан еще в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также в РФ хотят не терять позиции в авиации. Ныне на вооружении находится 270 Су-30МКИ и МиГ-29 разных модификаций. Кроме этого, ожидается, что РФ предложит совместное производство легких истребителей Су-75 Checkmate.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что РФ попробует вовлечь Индию в производство истребителей Су-75 Chekmate. Однако вероятность успеха невелика из-за индийской кооперации с Западом.

Также 7 февраля на корабль Vikrant ВМС Индии впервые приземлились истребители. Это первый полностью индийский авианосец.