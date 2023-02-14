Росія передала Індії ЗРС С-400 і планує налагодити виробництво засобів ППО

Російські чиновники прибули в Індію на виставку озброєнь, щоб спробувати збільшити співпрацю в оборонній сфері. На території країни хочуть виробляти ЗРК "Тор" і ЗРГК "Панцир-С1".

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"Рособоронекспорт" відрапортував про постачання в Індію зенітно-ракетної системи С-400. Контракт виконується згідно з графіком. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Попри міжнародні санкції проти РФ Індія продовжує співпрацю з Кремлем у військовій сфері. Підписаний ще 2018 року контракт на постачання п'яти комплектів С-400 на 5,43 млрд доларів виконується, як зазначають у пресслужбі, згідно з графіком.

Крім того, Росія хоче збільшити співпрацю, пишуть на Defense Express. Наразі в Індії відбувається виставка Aero India 2023, на ній директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхеєв оголосив про проведення консультацій щодо налагодження виробництва в Індії зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2КМ" і ЗРГК "Панцир-С1".

[ + – ] ЗРГК "Панцир-С1" Фото: Вiкiпедiя

Окрім засобів ППО Кремль пропонує виробництво безпілотників і броньовика "Бумеранг". Меморандум про таку можливість було підписано ще 2021 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також у РФ хочуть не втрачати позиції в авіації. Нині на озброєнні перебувають 270 Су-30МКІ і МіГ-29 різних модифікацій. Окрім цього, очікується, що РФ запропонує спільне виробництво легких винищувачів Су-75 Checkmate.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що РФ спробує залучити Індію у виробництво винищувачів Су-75 Chekmate. Проте ймовірність успіху невелика через індійську кооперацію із Заходом.

Також 7 лютого на корабель Vikrant ВМС Індії вперше приземлилися винищувачі. Це перший індійський авіаносець.