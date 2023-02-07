В Індії вперше винищувачі приземлилися на національний авіаносець Vikrant (відео)

Авіаносець надійшов в експлуатацію у вересні 2022 року — це перший корабель такого класу, повністю збудований індійським оборонним комплексом.

Related video

ВМС Індії в межах масштабної модернізації флоту здійснили першу посадку на авіаносець INS Vikrant. Про це повідомляє The War Zone.

Індійський авіаносець Vikrant проходить ходові випробування із серпня 2021 року. В експлуатацію його ввели у вересні 2022 року. Нині вперше на нього приземлилися винищувачі.

Льотчик-випробувач Шівнатх Дахія за штурвалом винищувача NP-2 успішно приземлився на борт літака в Аравійському морі. Після цього він також успішно злетів із борту авіаносця за допомогою трампліну. Для індійської армії ця особлива подія, оскільки весь попередній досвід був на авіаносцях іноземного виробника. Наприклад, INS Vikramaditya спочатку був побудований у СРСР, а потім його відправили в Індію.

[ + – ] Шівнатх Дахія

Тепер на авіаносці Vikrant робитимуть серію випробувань із роботи з винищувачами та вертольотами. Очікується, що вони завершаться до середини 2023 року, що дозволить вийти на повну експлуатаційну службу. Судно обладнане трампліном для короткого зльоту й спеціальним тросом для короткої посадки.

Індія ще має розробити палубний літак для свого авіаносця. Ймовірно, на першому етапі вони використовуватимуть радянські МІГ-29К. На розробку свого легкого винищувача піде щонайменше 10 років. Його очікують отримати до середини 2030-х. Якщо програму не вдасться втілити, то вони закуплять або французькі Rafale M, або американські F/A-18E/F Super Hornet.

Нагадаємо, 3 лютого повідомлялося, що Бразилія планує потопити авіаносець "Сан Паулу" через поганий технічний стан.

9 січня ГУР повідомляло, що єдиний авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" прогнив і не підлягає ремонту.