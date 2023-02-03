Бразилія планує потопити авіаносець "Сан-Паулу" в Атлантичному океані (фото)

Авіаносець "Сан-Паулу" постійно стикається з труднощами та виведений з експлуатації. На його борту знаходяться тонни азбесту, через що його затоплення в океані може зашкодити екології. Поганий технічний стан сильно урізує варіанти, що можна зробити з кораблем.

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Бразильський авіаносець "Сан-Паулу" може зустріти свою остаточну долю на дні Атлантичного океану через поганий технічний стан. Про це повідомляє The War Zone.

У ході перевірки технічного стану в порту Пернамбуку на північному сході Бразилії вдалося встановити, що бойовий корабель перебуває у гіршому стані, ніж очікувалося. Судно страждає від корозії, яка все більше роз'їдає корпус, також там виявили пробоїну в корпусі, що підвищує рівень затоплення. Корпус судна визнаний небезпечним для плавання у відкритому морі – це суттєво обмежує варіанти рішення, що робити з кораблем.

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Початковий план передбачав відправлення авіаносця до Туреччини для здачі на металобрухт одній з найбільших компаній Sok Denizcilik Ticaret. Проте від рішення довелося відмовитись. Місцеві жителі протестували проти заходу корабля через токсичний азбест на його борту. З вересня 2022 року він перебуває в аварійному стані. Бразильські порти також закривають доступ.

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Виходячи з цього, авіаносець "Сан-Паулу" стоїть під загрозою бути затопленим в Атлантиці серією вибухів для пробивання дірок у корпусі. Є ймовірність, що судно затоплять військовослужбовці армії Бразилії з ракет чи торпед, щоб отримати досвід застосування зброї. При цьому наголошується, що який би варіант не вибрали, азбест на борту продовжує викликати побоювання. У 1990-х роках з авіаносця вивезли близько 55 тонн азбесту, проте він залишився у стінах судна, щоб забезпечувати тепло та звукоізоляцію корабля.

Міністерка екології Марина Сілва виступає категорично проти затоплення. Ситуація ускладнюється ще й тим, що рішення про долю Сан-Паулу залишається за ВМС. Уряд не бажає вступати в конфлікти через розслідування про напад на Конгрес Бразилії, президентський палац і Верховний суд на початку січня.

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265-метрове судно з'явилося на озброєнні Бразилії завдяки Франції, яка продала авіаносець за 12 млн. доларів у 2000 році. До складу ВМС Франції авіаносець "Foch" було введено у 1963 році. Це один із двох авіаносців класу "Клемансо". Бразилія купувала "Сан-Паулу" для заміни британського авіаносця "Мінас-Жерайс". "Сан-Паулу" не виправдав очікувань військових і до виведення з експлуатації у 2021 році практично не використовувався та вимагав ремонту. Капітальний ремонт проходив 5 років із 2005 по 2010 роки. У 2012 році на судні була серйозна пожежа, що вимагало ще більше вкладень.

За підсумками "Сан-Паулу" провів у морі під бразильським прапором лише 206 днів. А купувати новий авіаносець у Бразилії поки що не планують.

Нагадаємо, 9 січня українська розвідка заявляла, що російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" згнив і не піддається ремонту.

29 серпня найбільший британський авіаносець HMS Prince of Wales зламався на шляху до США.