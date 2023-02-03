Бразилия планирует потопить авианосец "Сан-Паулу" в Атлантическом океане (фото)

Авианосец "Сан-Паулу" постоянно сталкивается с трудностями и выведен из эксплуатации. На его борту находятся тонны асбеста, из-за чего его затопление в океане может навредить экологии. Плохое техническое состояние сильно урезает варианты, что можно сделать с кораблем.

Related video

Бразильский авианосец "Сан-Паулу" может встретить свою окончательную судьбу на дне Атлантического океана из-за плохого технического состояния. Об этом сообщает The War Zone.

В ходе проверки технического состояния в порту Пернамбуку на северо-востоке Бразилии удалось установить, что боевой корабль находится в худшем состоянии, чем ожидалось. Судно страдает от коррозии, которая все больше разъедает корпус, также там обнаружили пробоину в корпусе, что повышает уровень затопления. Корпус судна признан не безопасным для плавания в открытом море — это существенно ограничивает варианты решения, что делать с кораблем.

[ + – ] Корабль перестали допускать в морские порты из-за опасного асбеста на борту

Первоначальный план предусматривал отправку авианосца в Турцию для сдачи на металлолом одной из крупнейших компаний Sok Denizcilik Ticaret. Однако от решения пришлось отказаться. Местные жители протестовали против захода корабля из-за токсичного асбеста на его борту. С сентября 2022 года он находится в подвешенном состоянии. Бразильские порты также закрывают доступ.

[ + – ] Турецкие профсоюзы и партии проводили митинги против бразильского авианосца

Исходя из этого авианосец "Сан-Паулу" стоит под угрозой быть затопленным в Атлантике серией взрывов для пробития дыр в корпусе. Есть вероятность, что судно затопят военнослужащие армии Бразилии из ракет или торпед, чтобы получить опыт применения оружия. При этом отмечается, что какой бы вариант не выбрали, асбест на борту продолжает вызывать опасения. В 1990-х годах с авианосца вывезли около 55 тонн асбеста, однако он остался в стенах судна, чтобы обеспечивать тепло и звукоизоляцию корабля.

Министр экологии Марина Силва выступает категорически против затопления. Ситуация осложняется еще и тем, что решение о судьбе "Сан-Паулу" остается за ВМС. Правительство не желает вступать в конфликты из-за продолжающегося расследования о нападении на Конгресс Бразилии, президентский дворец и Верховный суд в начале января.

[ + – ] Авианосец Сан-Паулу пробыл в море всего 206 дней

265-метровое судно появилось на вооружении Бразилии благодаря Франции, которая продала авианосец за 12 млн долларов в 2000 году. В состав ВМС Франции авианосец "Foch" был введен в 1963 году. Это один из двух авианосцев класса "Клемансо". Бразилия покупала "Сан-Паулу" для замены британского авианосца "Минас-Жерайс". "Сан-Паулу" не оправдал ожиданий военных и до вывода из эксплуатации в 2021 году практически не использовался и требовал ремонта. Капитальный ремонт проходил 5 лет с 2005 по 2010 годы. В 2012 году на судне был серьезный пожар, что потребовало еще больше вложений.

По итогу "Сан-Паулу" провел в море под бразильским флагом всего 206 дней. А покупать новый авианосец в Бразилии пока не планируют.

Напомним, 9 января украинская разведка заявляла, что российский авианосец "Адмирал Кузнецов" сгнил и не поддается ремонту.

29 августа крупнейший британский авианосец HMS Prince of Wales сломался на пути к США.