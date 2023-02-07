В Индии впервые истребители приземлились на национальный авианосец Vikrant (видео)

Авианосец поступил в эксплуатацию в сентябре 2022 года — это первый корабль такого класса, полностью построенный индийским оборонным комплексом.

Related video

ВМС Индии в рамках масштабной модернизации флота совершили первую посадку на авианосец INS Vikrant. Об этом сообщает The War Zone.

Индийский авианосец Vikrant проходит ходовые испытания с августа 2021 года. В эксплуатацию его ввели в сентябре 2022 года. Сейчас впервые на него приземлились истребители.

Летчик-испытатель Шивнатх Дахия за штурвалом истребителя NP-2 успешно приземлился на борт самолета в Аравийском море. После этого он также успешно взлетел с борта авианосца при помощи трамплина. Для индийской армии это особое событие, поскольку весь предыдущий опыт был на авианосцах иностранного производителя. Например, INS Vikramaditya первоначально был построен в СССР, а затем его отправили в Индию.

[ + – ] Шивнатх Дахия

Теперь на авианосце Vikrant будут делать серию испытаний по работе с истребителями и вертолетами. Ожидается, что они завершатся к середине 2023 года, что позволит выйти на полную эксплуатационную службу. Судно оборудовано трамплином для короткого взлета и специальным тросом для короткой посадки.

Индии еще предстоит разработать палубный самолет для своего авианосца. Вероятно, на первом этапе они будут использовать советские МиГ-29К. На разработку своего легкого истребителя уйдет не менее 10 лет. Его ожидают получить к середине 2030-х. Если программу не удастся воплотить в жизнь, то они закупят либо французские Rafale M, либо американские F/A-18E/F Super Hornet.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что Бразилия планирует потопить авианосец "Сан Паулу" из-за плохого технического состояния.

9 января ГУР сообщало, что единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" прогнил и не подлежит ремонту.