От 6 до 8 месяцев: Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

Копенгаген сократил собственный план замены старых истребителей на более современные и собирается рассмотреть сценарий пожертвования для ВСУ.

В Дании уже начались обучения украинских пилотов на современных истребителях F-16 и возможно страна предоставит свои самолеты для нужд ВСУ. Об этом сообщает издание AP 26 июня.

По словам исполняющего обязанности министра обороны Троэлса Лунд Поульсена, Дания давно является полноценным членом НАТО и этот шаг направлен на то, чтобы помочь украинским военным и повысить квалификацию украинских пилотов.

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", — говорится в сообщении.

Прежде чем поставка боевой авиации станет реальностью для украинской стороны, пройдет не менее 6-8 месяцев. Именно столько времени нужно для того, чтобы окончить обучение на новом для украинских защитников виде авиации.

Более того, в Дании сделали заявление, что самолеты F-16 будут полностью сняты с вооружения в 2025 году, а это на целых два года раньше, чем планировалось изначально.

После этого Копенгаген собирается перейти на более современные с мощнейшим функционалом истребители F-35A и первый заказ составляет 27 штук. Переход начнется в конце 2023 года и завершится к концу 2025. Такой ход связан с желанием помощь украинским военным, которые борются с российской агрессией на поле боя и нуждаются в новой технике для этого.

Напомним, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал дату обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Первые современные истребители от союзников могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, перед этим будут идти учения.