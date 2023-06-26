"Много вопросов": в Эстонии призвали не смещать фокус с Украины после мятежа Пригожина

Первые последствия попытки государственного переворота в РФ, отмечает премьер-министр Кая Каллас, будут видны лишь спустя некоторое время. За этот период Запад должен усилить поддержку Украины.

Попытка государственного переворота в Российской Федерации ни в коем случае не должна смещать фокус международного сообщества от войны в Украине, в том если речь идет о помощи. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR 26 июня.

По ее словам, события внутри РФ с военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина наделали много шума и первые последствия будут видны для Кремля лишь через некоторое время, однако основной акцент должен быть на том, что Украина все еще нуждается в помощи союзников.

"Для нас самым важным является то, чтобы фокус внимания международного сообщества по-прежнему был сосредоточен на победе Украины и поддержке украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора", — говорится в сообщении.

При этом, в Эстонии считают, что происходящие в России беспорядки не несут никакой угрозы для страны, но правительство при этом продолжает следить за ситуацией и обменивается мнениями с западными партнерами, ведь действия Кремля всегда являются непредсказуемыми. Нужно быть готовыми к любому развитию событий.

"И хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгоиграющие последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша граница останется под усиленной охраной, и мы рекомендуем жителям Эстонии не ездить в Россию", — подытожила Кая Каллас.

Напомним, 26 июня издание The Times писало, что Британия должна подготовиться к распаду РФ после неудачного госпереворота. В Лондоне считали, что война в Украине может привести к политическим беспорядкам внутри России. Но провальный мятеж Пригожина заставил дипломатов спешно готовиться к другим процессам.