ТЦК обязал киевлян явиться в военкомат в течении 10 дней: юрист рассказал, законно ли это

Согласно приказу, требуется явиться в военкомат всем призывным лицам, не получившим персональных повесток, в течение 10 дней с момента опубликования документа, то есть до 29 июня 2023 года.

В Киеве объявлена общая мобилизация: Оболонский районный территориальный центр комплектования и соцподдержки (РТЦК) выдал приказ, требующий явиться в течение 10 дней и предупреждая о возможных последствиях в случае игнорирования. Соответсвующий документ опубликовала пресс-служба Оболонского РТЦК.

Приказ был также развешан у подъездов, что вызвало вопросы у местных жителей. Однако в столичном ТЦК пока не дали пояснений и закрыли комментарии к публикациям.

Журналисты "TСН" обратились к адвокату Марине Бекало с вопросом о законности такого приказа. Она разъяснила, какие обязанности налагаются на призывных лиц и какие последствия могут быть при его игнорировании.

Содержание приказа

Начальник Оболонского районного ТЦК и СП, полковник Алексей Привала, отмечает, что приказ был выдан в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине.

"Все призывные лица, проживающие на территории Оболонского района города Киева, и имеющие мобилизационные распоряжения или при получении персональных повесток, должны явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах", — отмечают в центре комплектования.

Кроме того, в приказе требуется явиться в военкомат всем призывным лицам, не получившим персональных повесток, в течение 10 дней с момента опубликования документа, то есть до 29 июня 2023 года.

Документ также требует явиться в Оболонский РТЦК всем призывным лицам, состоящим на учете в других центрах комплектования и временно находящимся на территории района по каким-либо причинам.

Угроза уголовной ответственности

В конце приказа отмечается, что уклонение от явки влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины. Указывается статья 336 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"В случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин, вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции", — предупреждает полковник Алексей Привала.

Адвокат Марина Бекало заявляет, что приказ начальника Оболонского территориального центра комплектования, касающийся оповещения о вызове призывных лиц в центр, не соответствует порядку, установленному действующим законодательством, и не обязывает явиться в центр комплектования по такому приказу.

Она объясняет, что статья 22 закона о мобилизации требует, чтобы граждане явились в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК и СП в случае получения им документа о вызове, а не прочитать объявление на заборе или в подъезде своего дома", — подчеркивает Марина Бекало.

Постановлением Кабинета Министров №1478 утверждена форма повесток, которая предусматривает получение повестки с личной подписью лица, подтверждающей получение документа.

"Такая повестка является документом о вызове, который обязывает явиться в ТЦК и СП при соблюдении правильной оформления и порядка вручения", — поясняет адвокат.

Постановлением также установлен порядок вручения повесток военнообязанным: вручение повесток должно осуществляться с личной подписью по месту жительства (пункт 32 постановления).

Бекало также добавляет, что уведомление о вызове может быть осуществлено через работодателя, который берет на себя обязанность уведомить своего сотрудника. Работодатель должен издать соответствующий приказ на предприятии (учреждении или организации), вручить работнику повестку о вызове в ТЦК и СП, обеспечить его явку и сообщить в центр комплектования об осуществлении этих мероприятий (пункт 47 постановления).

"Иное положение о вручении повесток, в том числе через размещение объявления в общественных местах, не предусмотрено законодательством. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и не несет юридических последствий для военнообязанных, если они не являются в ТЦК и СП", — подчеркивает Марина Бекало.

Напомним, 19 июня начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко сообщил, что в Ивано-Франковской области мужчинам призывного возраста прекратят оказывать медицинскую помощь до того момента, пока они не принесут разрешение из территориального центра комплектации.

22 июня В Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) уточнили, что на Прикарпатье не было запретов на госпитализацию без согласия Территориального центра комплектования (ТЦК).