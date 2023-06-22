ТЦК запретила госпитализацию: в Ивано-Франковской ОВА опровергли заявления чиновников

По словам заместителя председателя Ивано-Франковской ОВА Виталия Ильчишина, Совет обороны обсуждал этот вопрос, но не принял решения о запрете.

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В Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) уточнили, что на Прикарпатье не было запретов на госпитализацию без согласия Территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом в четверг, 22 июня, сообщает местное издание Galka.

Представители Ивано-Франковской ОВА объяснили решение Совета обороны области, которое вызвало недоразумения в отношении плановой госпитализации мужчин без разрешения ТЦК. Так, заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин подчеркнул, что хотя Совет обороны обсуждал этот вопрос, но он не принял решения о запрете госпитализации.

Чиновник отметил, что было лишь поручено департаменту здравоохранения рассмотреть вопрос и подготовить свое решение относительно запрета или его отсутствия. На данный момент нет никаких запретов на госпитализацию. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушает права человека на качественную медицинскую помощь в соответствии с Конституцией.

Виталий Ильчишин подчеркнул, что есть случаи, когда военнообязанные мужчины, получившие повестки и имеющие решение военно-врачебной комиссии о своей пригодности, обращаются в медицинские учреждения с прошлыми заболеваниями, чтобы избежать отправки на фронт. Это стало основанием для запроса от Территориального центра комплектования о необходимости разрешения на госпитализацию.

И.о. начальника департамента здравоохранения ОГА Владимир Дзембак добавил, что в настоящее время приоритет в медицинской помощи остается за военнослужащими. Ограничения, которые существуют для других жителей, определяются только приказами Министерства здравоохранения, например, в отношении резерва коек для военных.

"Никаких отказов от госпитализаций на Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционных прав и одновременно поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то доведем до сведения общественности", — добавил Владимир Дзембак.

В Ивано-Франковске ТЦК запретила госпитализацию призывников

Напомним, 19 июня начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко сообщил, что в Ивано-Франковской области мужчинам призывного возраста прекратят оказывать медицинскую помощь до того момента, пока они не принесут разрешение из территориального центра комплектации.

"Учитывая ситуацию военного положения, безотлагательно подготовить и донести к местам здравоохранения Ивано-Франковской области свое решение касательно временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов", — сказал Глушко.

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Также 19 июня Фокус писал о том, что в Ивано-Франковске была выдана одна повестка на всех. Приказ начальника Территориального центра комплектования Ивано-Франковска предписывал всем военнообязанным на территории города самостоятельно явиться в военкомат без ожидания вручения повестки.